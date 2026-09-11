Fethiye açıklarında yaralanan iki kişi Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi - Son Dakika
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Fethiye açıklarında yaralanan iki kişi Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi

Fethiye açıklarında yaralanan iki kişi Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi
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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden iki ayrı gezi teknesinde yaralanan vatandaşlara Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye yapıldı. Yaralılar, bölgedeki Sahil Güvenlik botlarıyla kıyıya taşınarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden iki ayrı gezi teknesinde yaralanan vatandaşlara Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknelerinde iki kiş yaralandı. Yaralanan vatandaşlar için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları yaralanan vatandaşları botlara alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye açıklarında yaralanan iki kişi Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye açıklarında yaralanan iki kişi Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi - Son Dakika
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