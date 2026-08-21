Fethiye Balık Hali’nde çatı yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık halindeki bir restoranın bacasından çıktığı iddia edilen yangın çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, bitişik işletmenin çatısında hasar oluştu. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık halinin çatısında çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Fethiye Balık Hali'nde bir balık restoranının bacasından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede çatıyı sardı. Alevlerin büyümesiyle yangın, bitişikte bulunan bir işletmenin çatısına da sıçrayarak hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
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