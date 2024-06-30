Fethiye\'de 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 kişiyi öldüren ve iki kişiyi de yaralayan Özcan A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özcan A. isimli zanlı, kayınpederi Şükrü Aysu ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra başka villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Özcan A. Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak firar etmişti. Yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA