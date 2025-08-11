Fethiye\'de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir noktada mahsur kalan 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi Dalyan Deresi mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından 24 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarılmıştır. - MUĞLA