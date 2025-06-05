Fethiye\'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde biri çocuk 7 düzensiz göçmen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye ilçesi Turunç Pınarı koyu mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. - MUĞLA