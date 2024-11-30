Fethiye\'de Akülü Tekerlekli Sandalyeden Yangın Çıktı: Engelli Vatandaş Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, akülü tekerlekli sandalyesinde çıkan yangında engelli vatandaş hayatını kaybetti.

Yangın, Menteşeoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde yalnız yaşayan bedensel engelli Tuncay Nebili'nin evinden yükselen dumanı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında Nebili hayatını kaybederken, yapılan ilk incelemelere göre yangının tekerlekli sandalyenin aküsünden çıktığı tespit edildi. Nebili'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA