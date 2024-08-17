Fethiye\'de Apartman Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın deposunda çıkan ve otomobile sıçrayarak büyüyen yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Akarca Mahallesi 826. sokakta bulunan apartman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler park halinde bulunan otomobile sıçradı. Alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi. Otomobilin motor kısmı hasar aldı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - MUĞLA