Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 14 metre boyundaki yelkenli tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Kızılada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek özel marinada emniyete alındı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Arızalanan Yelkenli Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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