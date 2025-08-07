Fethiye\'de Bisiklet Kazası Anıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geçtiğimiz 17 Nisan'da otomobilin bisikletli gruba çarptığı kazada hayatını kaybeden turizmciler Özgür Alkan (47)ve İlker Muallim (42) bisiklet tutkunları tarafından anıldı. Beşkaza Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, farkındalık oluşturmak amacıyla Fethiye Adliyesi'ne kadar pedal çevirdi. Ardından Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava da ise tutuklu sanık A.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fethiye-Muğla karayolu Göcek Mahallesi yakınlarında, geçtiğimiz 17 Nisan'da A.T.'nin (70) kullandığı 48 D 3544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fethiye'de turizm sektöründe paraşüt ve dalış organizasyon işleriyle uğraşan Alkan ve turizmci Muallim kurtarılmadı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.T., ertesi gün tutuklandı.

Hayatını kaybeden bisiklet tutkunu Özgür Alkan, ve İlker Muallim için bugün anma etkinliği düzenlendi. Beşkaza Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, farkındalık oluşturmak amacıyla Fethiye Adliyesi'ne kadar pedal çevirdi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, kazada yaşamını yitiren Alkan ve Muallim için adalet çağrısında bulundu.

Fethiye'de Nisan ayında meydana gelen ve bisiklet sürücüleri Özgür Alkan ile İlker Muallim'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili dava, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede, müşteki olarak Özgür Alkan'ın annesi Gürcan Alkan, babası Hasan Alkan, kazadan yaralı olarak kurtulan Rahmi Gözele ve hayatını kaybeden İlker Muallim'in eşi Sergül Muallim ile taraf avukatları yer aldı.

Sanık A.T. (72) "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklu olarak yargılandığı davada verdiği ifadesinde, kazaya hızlı şekilde seyreden bir kamyonun neden olmuş olabileceğini ileri sürdü. A.T., "Göcek'te ışıkları geçtikten sonra bisikletli grubu gördüm. Beni hızlı bir kamyon solladı. Ardından bir ses duydum. Özgür Alkan'ın aracımın önüne düştüğünü gördüm. Kesinlikle ben çarpmadım. Diğerlerine de çarpıp çarpmadığımı bilmiyorum. Kamyon çarpmış olabilir" dedi.

Kazadan yaralı kurtulan Rahmi Gözele, "Biz sporcu olan lisanslı bisikletçileriz. GPS cihazlarımız, özel kasklarımız, elbiselerimiz hepsi mevcut. Nasıl bisiklet sürüleceğini çok iyi biliyoruz. Hepimiz emniyet şeridinden gidiyorduk. Bu GPS kayıtlarında da tamamen görülebilir. Bu kişi arkamızdan gelip çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özgür 50-60 metre ileriye fırladı" dedi.

Rahmi Gözele olaydan önce çekilen ve yolda emniyet şeridinden gittikleri görüntüleri hakime izletti. Ayrıca GPS kayıtlarını da mahkemeye sundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık A.T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - MUĞLA