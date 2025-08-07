Fethiye'de Bisiklet Kazası Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Fethiye'de Bisiklet Kazası Anıldı

Fethiye\'de Bisiklet Kazası Anıldı
07.08.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Alkan ve İlker Muallim, Fethiye'deki bisiklet kazasında hayatını kaybedenler için anıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geçtiğimiz 17 Nisan'da otomobilin bisikletli gruba çarptığı kazada hayatını kaybeden turizmciler Özgür Alkan (47)ve İlker Muallim (42) bisiklet tutkunları tarafından anıldı. Beşkaza Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, farkındalık oluşturmak amacıyla Fethiye Adliyesi'ne kadar pedal çevirdi. Ardından Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava da ise tutuklu sanık A.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fethiye-Muğla karayolu Göcek Mahallesi yakınlarında, geçtiğimiz 17 Nisan'da A.T.'nin (70) kullandığı 48 D 3544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fethiye'de turizm sektöründe paraşüt ve dalış organizasyon işleriyle uğraşan Alkan ve turizmci Muallim kurtarılmadı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.T., ertesi gün tutuklandı.

Hayatını kaybeden bisiklet tutkunu Özgür Alkan, ve İlker Muallim için bugün anma etkinliği düzenlendi. Beşkaza Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, farkındalık oluşturmak amacıyla Fethiye Adliyesi'ne kadar pedal çevirdi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, kazada yaşamını yitiren Alkan ve Muallim için adalet çağrısında bulundu.

Fethiye'de Nisan ayında meydana gelen ve bisiklet sürücüleri Özgür Alkan ile İlker Muallim'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili dava, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede, müşteki olarak Özgür Alkan'ın annesi Gürcan Alkan, babası Hasan Alkan, kazadan yaralı olarak kurtulan Rahmi Gözele ve hayatını kaybeden İlker Muallim'in eşi Sergül Muallim ile taraf avukatları yer aldı.

Sanık A.T. (72) "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklu olarak yargılandığı davada verdiği ifadesinde, kazaya hızlı şekilde seyreden bir kamyonun neden olmuş olabileceğini ileri sürdü. A.T., "Göcek'te ışıkları geçtikten sonra bisikletli grubu gördüm. Beni hızlı bir kamyon solladı. Ardından bir ses duydum. Özgür Alkan'ın aracımın önüne düştüğünü gördüm. Kesinlikle ben çarpmadım. Diğerlerine de çarpıp çarpmadığımı bilmiyorum. Kamyon çarpmış olabilir" dedi.

Kazadan yaralı kurtulan Rahmi Gözele, "Biz sporcu olan lisanslı bisikletçileriz. GPS cihazlarımız, özel kasklarımız, elbiselerimiz hepsi mevcut. Nasıl bisiklet sürüleceğini çok iyi biliyoruz. Hepimiz emniyet şeridinden gidiyorduk. Bu GPS kayıtlarında da tamamen görülebilir. Bu kişi arkamızdan gelip çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özgür 50-60 metre ileriye fırladı" dedi.

Rahmi Gözele olaydan önce çekilen ve yolda emniyet şeridinden gittikleri görüntüleri hakime izletti. Ayrıca GPS kayıtlarını da mahkemeye sundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık A.T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Alkan, Otomobil, Güvenlik, Fethiye, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Bisiklet Kazası Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Benfica, Nice’i rahat geçti Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Bonservis rekoru kırıldı Tottenham, Son Heung-min’in yeni takımını duyurdu Bonservis rekoru kırıldı! Tottenham, Son Heung-min'in yeni takımını duyurdu
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok

20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
08:02
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı
KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı
07:27
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
02:49
Lokantada dehşet saçtı Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
Lokantada dehşet saçtı! Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
02:49
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
02:44
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
02:02
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
01:17
Robin Van Persie’den Jose Mourinho’ya cevap
Robin Van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 21:19:09. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Bisiklet Kazası Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.