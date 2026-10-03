Fethiye'de fuhuşa teşvik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 7 mağdura işlem yapıldı - Son Dakika
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Fethiye'de fuhuşa teşvik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 7 mağdura işlem yapıldı

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Fethiye\'de fuhuşa teşvik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 7 mağdura işlem yapıldı
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 2 ev ve 2 araçta arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu; para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 mağdur hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kasten yaralama, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 ev araması, 2 araç araması yapılırken, sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 mağdur şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaFethiyeGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de fuhuşa teşvik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 7 mağdura işlem yapıldı - Son Dakika
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