Fethiye'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, düzensiz göçmenleri batı illerinden Muğla'ya getirdikleri, ilde konaklama imkanı sağladıkları ve botlarla yurt dışına çıkış organizasyonu yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 26 Haziran'da Fethiye merkezli Seydikemer ile İstanbul, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 18 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kurusıkı fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 10 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ayrıca düzensiz göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen 3 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. - MUĞLA