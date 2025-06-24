Fethiye\'de Kaçak Kiralamalara Cezalar Artıyor

Fethiye'de turizm amaçlı kiralamalara yönelik denetimler artarak devam ediyor. "Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi" bulunmayan konut sahiplerine yönelik yapılan son denetimlerde, izinsiz şekilde kiraya verilen 42 kaçak villaya toplam 6 milyon 45 bin 60 TL idari para cezası uygulandı.

İlk tespitlerde her bir konut için 143 bin 930 TL ceza kesildi. Denetim ekipleri, aynı konutta kaçak kiralamanın ikinci kez tespit edilmesi durumunda 719 bin 650 TL, üçüncü kez tekrarlanması halinde ise 1 milyon 439 bin 300 TL ceza uygulanacağını bildirdi.

Bazı ev sahiplerinin, denetimlerden kaçmak için günlük ya da haftalık kiraya verdikleri konutları sahte "100 gün üzeri uzun dönem sözleşmeler" ile göstermeye çalıştıkları tespit edildi. Ancak ekipler, bu tür aldatıcı yöntemlere karşı da tedbirli davranıyor. Söz konusu yöntemin belirlenmesi durumunda da ev sahiplerine 1 milyon 439 bin 300 TL ceza kesileceği açıklandı.

Yetkililer, belge almadan yapılan kiralamaların hem yasal olmadığını hem de ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı. - MUĞLA