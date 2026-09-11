Fethiye'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Fethiye\'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 29 yaşındaki sürücü Muhammet Ece, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 58 yaşındaki yolcu H.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Muhammet Ece, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazada bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T.'nin kullandığı 48 AKD 383 plakalı kamyonet ile 29 yaşındaki Muhammet Ece'nin kullandığı 48 AOA 678 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Muhammet Ece ile 58 yaşındaki yolcu H.Ç., ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Muhammet Ece, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan H.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Fethiye, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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