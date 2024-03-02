Muğla\'da aranan iki şahıs Jandarma tarafından yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 8 ayrı suçtan 2 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 45 yaşındaki İ.A. ve 2 ayrı insan ticareti suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 48 yaşındaki D.A. Fethiye'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

İ.A. ve D.A. isimli şahıslar tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA