Muğla'nın Fethiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 8 ayrı suçtan 2 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 45 yaşındaki İ.A. ve 2 ayrı insan ticareti suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 48 yaşındaki D.A. Fethiye'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
İ.A. ve D.A. isimli şahıslar tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da aranan iki şahıs Jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.
Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi suçlardan aranan 807 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca ve 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda ayrıca 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Başoba köyü ormanlık alanda çıkan yangında, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık alan kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
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