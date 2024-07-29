Fethiye'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki sürücünün babasının feryatları yürek dağladı - Son Dakika
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Fethiye'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki sürücünün babasının feryatları yürek dağladı

Fethiye\'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki sürücünün babasının feryatları yürek dağladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen babanın feryatları ise yürekleri dağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.07.2024 23:03
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen babasının feryatları yürek dağladı.

Kaza, Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım Bulut Ertürk (15) idaresindeki 48 ALF 357 plakalı motosiklet, S.Y. yönetimindeki 34 KLG 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Ertürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ertürk'ün cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Babanın feryadı yürek dağladı

Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen Ertürk'ün ailesi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde sinir krizi geçiren babanın feryatları yürek dağlarken, polis ekipleri ve yakınları tarafından zor sakinleştirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki sürücünün babasının feryatları yürek dağladı - Son Dakika

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