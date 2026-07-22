Fethiye\'de orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fethiye Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine ulaşan ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. - MUĞLA