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Fethiye'de otomobil ile çarpışan motosikletler sulama kanalına düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fethiye'de otomobil ile çarpışan motosikletler sulama kanalına düştü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karaçulha Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan iki motosiklet sulama kanalına düştü. Kazada, motosiklet sürücüleri ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

Fethiye\'de otomobil ile çarpışan motosikletler sulama kanalına düştü, 3 kişi yaralandı
03.01.2024 - 11:26,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına düşen iki motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi'nde Kadir C.'nin kullandığı 48 PP 284 plakalı motosiklet ile Ahmet A.U'nun idaresindeki 48 BAU 98 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamette seyreden Sami S. yönetimindeki 35 CSG 27 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle iki motosiklet de sulama kanalına düştü. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüleri ile yolcu Osman İ. yaralandı. Kanaldan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de otomobil ile çarpışan motosikletler sulama kanalına düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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