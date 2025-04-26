Fethiye\'de römork kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde traktörle çekilen teknenin römorkundan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Fethiye ilçesi Foça Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. yönetimindeki 48 GZ 480 plakalı traktör ile çekilen teknenin römorkuna çıkmaya çalışan Mustafa Gündüz (38), dengesini kaybederek yere düştü. Römorkun tekerleği altında kalan adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Gündüz, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından traktör sürücüsü G.G. gözaltına alınırken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA