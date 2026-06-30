Fethiye\'de Silah Ticareti Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Fethiye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 6136 SKM suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda R.N. isimli şahsın üzerinde ve kullandığı araçta yapılan aramada silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Şüpheli, "silah ticareti" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA