Fethiye'de Suç Çetelerine Operasyon - Son Dakika
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Fethiye'de Suç Çetelerine Operasyon

Fethiye\'de Suç Çetelerine Operasyon
12.06.2026 16:12
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Fethiye merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, suç örgütleri adına keşif ve eylem yaptığı ve azmettirme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, suç örgütlerinin adını kullanarak suç işleyen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Geçtiğimiz 20 Ocak'ta Muğla merkezli gerçekleştirilen ilk operasyonda "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı yapılanmalara yönelik çalışmalarda 15 şüpheli yakalanmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı.

Alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, suç örgütü adına keşif ve eylem gerçekleştirdiği ve azmettirme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Fethiye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Suç Çetelerine Operasyon - Son Dakika

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