Fethiye\'de trafik kazası: 17 yaşındaki Arda yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Arda Dirmilli, tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaza, Seydikemer - Fethiye karayolundaki motocross parkuru kavşağında meydana gelmişti. Osman Köse yönetimindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T. idaresindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücüler Osman Köse ve M.T. ile yolcu Arda Dirmilli yaralanmıştı.

Yaralılardan sıhhi tesisatçı Osman Köse olayın ardından hayatını kaybetmişti. Durumu ağır olan Arda Dirmilli ise 10 gündür tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA