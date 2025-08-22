Fethiye'de trafik kazası: 17 yaşındaki Arda yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Fethiye'de trafik kazası: 17 yaşındaki Arda yaşamını yitirdi

Fethiye\'de trafik kazası: 17 yaşındaki Arda yaşamını yitirdi
22.08.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ağır yaralanan 17 yaşındaki Arda Dirmilli, hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Arda Dirmilli, tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaza, Seydikemer - Fethiye karayolundaki motocross parkuru kavşağında meydana gelmişti. Osman Köse yönetimindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T. idaresindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücüler Osman Köse ve M.T. ile yolcu Arda Dirmilli yaralanmıştı.

Yaralılardan sıhhi tesisatçı Osman Köse olayın ardından hayatını kaybetmişti. Durumu ağır olan Arda Dirmilli ise 10 gündür tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Fethiye, trafik, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de trafik kazası: 17 yaşındaki Arda yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:47:20. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de trafik kazası: 17 yaşındaki Arda yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.