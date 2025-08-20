Fethiye'de Yangın Söndürme İşbirliği - Son Dakika
Fethiye'de Yangın Söndürme İşbirliği

20.08.2025 11:05
Karaot Aymaz sahilindeki orman yangını, tatilcilerin yardımıyla başarıyla söndürüldü.

Fethiye'de sığla ormanıyla çevrili Karaot Aymaz sahilinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler yörede tatillerini geçiren vatandaşlar tarafından yangının tamamen söndürülüp soğutma çalışması yapılmasının ardından alkışlarla uğurlandılar.

Fethiye'nin günübirlik tatil koylarından Karaot Aymaz sahilinde iki gün önce sahile yakın bölgede orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale sahilde bulunan tatilciler elleri ile toprakları alevlerin üzerine atması ile başladı.

Yangın ihbarının hemen ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün Fethiye İşletme Müdürlüğü bünyesindeki yangın arazözleri ve havadan helikopter sevk edildi. Yangın ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da kadın erkek yangın hortumunun taşınmasına ve sönen alanların üstünü taşlarla örterek ekiplere yardımcı oldu.

Orman ekipleri vatandaşların da katkısı ile yangına havadan ve karadan hızlı bir şekilde müdahale etmesi sonrası arazözleri ile sabit konuşlanma alanına hareket ettiler. Hareket halindeki orman ekiplerini tatilciler bu defa ıslık ve alkışlarla uğurladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Güvenlik, Fethiye, 3-sayfa, Turizm, Çevre, Tatil, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
