Fethiye\'de Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında ev kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 92 yaşındaki Zeliha Dikişci, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dikişci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. - MUĞLA