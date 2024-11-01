Fethiye\'de Yasadışı Bahis Operasyonu: 25 Tutuklama

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasadışı bahis ve örgüt soruşturmasında 25 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve örgüt soruşturması kapsamında, 10 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasadışı bahis yoluyla elde edilen yaklaşık 55 milyon TL parayı, kripto para birimine gönderip haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Fethiye merkezli olarak İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlar kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Örgüte Üye Olma" ve "Yasa Dışı Bahis" suçları nedeniyle 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA