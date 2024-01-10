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Fethiye Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şövalye Adasında yaralanan bir vatandaş için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yaralı vatandaş, Sahil Güvenlik tarafından Şövalye Adasından alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Fethiye Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
10.01.2024 - 16:37,
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Şövalye Adasında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye Şövalye Adasında yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş Şövalye Adasından bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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