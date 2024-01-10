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Muğla'nın Fethiye ilçesi Şövalye Adasında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Fethiye Şövalye Adasında yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş Şövalye Adasından bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika