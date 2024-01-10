Fethiye Şövalye Adasında Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Şövalye Adasında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye Şövalye Adasında yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş Şövalye Adasından bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA