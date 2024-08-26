FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız İstanbul'da yakalandı
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçışına yardım eden Cihat Yıldız, İstanbul'da yakalandı. Yıldız, Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.
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26.08.2024 12:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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