FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Sincan'da yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Sincan'da yakalandı

FETÖ\'den aranan eski emniyet müdürü Sincan\'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içinde üst düzey yapılanmada yer alan bir şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. 8 yıldır firari olan ve emniyetten ihraç edilen eski emniyet müdürü H.İ.Y., Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. H.İ.Y.'nin örgüte üyelik, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanununa muhalefet suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltına alınan H.İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

09.02.2024 18:52
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski emniyet müdürü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanununa muhalefet suçlarından aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.İ.Y'nin Sincan ilçesinde olduğunu belirledi.

Firari H.İ.Y, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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