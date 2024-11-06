FETÖ Elebaşı Gülen'in Ailesinden ABD Ordusu'na Teğmen - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

FETÖ Elebaşı Gülen'in Ailesinden ABD Ordusu'na Teğmen

FETÖ Elebaşı Gülen\'in Ailesinden ABD Ordusu\'na Teğmen

FETÖ elebaşı Gülen'in aile bağlarıyla ilişkili Hayrettin Kalaç, ABD ordusunda teğmen olarak görev yapıyor.

06.11.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın oğlu Hayrettin Kalaç'ın ABD ordusunda teğmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

ABD'de lüks ve rahat bir hayat yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yakın çevresinin örgütün var oluşunu sağlayan dini değerlerden uzak hayat tarzı gözler önüne serildi. Örgüt elebaşı Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve icra heyetinde yer alan Gülen'in bizzat yetiştirdiği 'mollalardan' olan damat Adem Kalaç'ın 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren 'Ebru TV'nin de yöneticiliğini yaptığı öğrenildi. Adem Kalaç'ın ayrıca Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı olduğu aktarıldı. Hansa Zeynep ile evli olmasından ötürü 'damat' kadrosunda yer alan ve eli oldukça güçlü olan Adem Kalaç'ın dört çocuğu olduğu, bunlardan biri olan Hayreddin Kalaç'ın ise bir ABD askeri olduğu ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç'ın New Jersey'de ABD ordusuna subay yetiştiren 'The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okuduğı, 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun olduğu, mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç'ın da katıldığı belirtildi. Tam bir ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Seyfullah Gülen, Politika, Savunma, 3-sayfa, Teğmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Elebaşı Gülen'in Ailesinden ABD Ordusu'na Teğmen - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:23 Ahmet Özer’in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Donald Trump: ABD’nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer Donald Trump: ABD'nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer
09:17 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
14:45 Dursun Özbek’ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri
14:39 Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:36 ÖTV’siz araç sınırı belli oldu ÖTV'siz araç sınırı belli oldu
14:32 Alman ekibi Trendyol 1. Lig’in kalecisinin peşinde Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde
14:28 Esenyurt’a kayyum olarak gelen Can Aksoy’a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı Esenyurt'a kayyum olarak gelen Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı
14:18 Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
14:16 Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş Hisseler işleme kapatıldı Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş! Hisseler işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 10:45:32. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ Elebaşı Gülen'in Ailesinden ABD Ordusu'na Teğmen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.