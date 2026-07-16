FETÖ Finans Yapısına Operasyon: 11 Tutuklama - Son Dakika
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FETÖ Finans Yapısına Operasyon: 11 Tutuklama

16.07.2026 20:45
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İstanbul'da FETÖ/PDY finans yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı, 5'e adli kontrol.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, iltisaklı kurum tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda örgütün güncel finans yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Başsavcılık talimatıyla, 13 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

11 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, diğer 5 şüpheli hakkında ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri talep edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ Finans Yapısına Operasyon: 11 Tutuklama - Son Dakika

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