FETÖ\'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon: 16 gözaltı kararı

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen iki ayrı soruşturmada, Ankara merkezli 4 ildeki operasyonlarda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA
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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler her iki yön tarafından Altunizade'ye kadar yapılıyor. Sabahın ilk saatlerinde başlayan teknik arıza sebebiyle Altunizade Metro istasyonuna gelen vatandaşlar kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandılar. Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden tahliye edildi. Yolcular güvenlik görevlileri tarafından başka yönden gelen trenlere doğru ilerledi. Yolculara uyarı anonsu yapılırken Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 'M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.' denildi.
Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların imha edilmesine yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-28' operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı yok edildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Mağaralarda el yapımı patlayıcılar, yüzlerce mühimmat, pompalı tüfek ve kilolarca amonyum nitrat ile C4 patlayıcı ele geçirildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan bir köftecide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik arızasından kaynaklandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çorum'da bir okul bahçesinde oturan 17 yaşındaki genç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırlarken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Konya Ankara Karayolu Kulu ilçesi ile Ömeranlı Mahallesi arası Günahkar Yaylası mevkisinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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