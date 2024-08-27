FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüpheliler tutuklandı

FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız ve iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, firari örgüt üyelerine barınma imkanı sağladığı, örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

27.08.2024 00:39
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FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız ve iki şüpheli yakalanmasının ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, firari örgüt üyelerine barınma imkanı sağladığı, örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

Beylikdüzü'nde Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal isimli şahısları uygulama noktasına yakın bir yerde indirip uygulama noktasından kaçan araçla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlatmış, Beylikdüzü ilçesinde 100'e yakın kamera sistemleri incelenerek yapılan çalışmalar neticesinde, uygulama noktasında kaçan aracın beyaz renkli BMW araç olduğu, araç sahibinin Adem Bora isimli şahıs olduğu, şahsın Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edildiği, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan işlem yapıldığı tespit edilmişti. Ayrıca şahsın firar konumunda bulunan örgüt üyesi şahısların barınma ve saklanmalarına imkan sağladığı öğrenilmişti.

FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden üç şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmış, yakalananlardan birinin FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız olduğu öğrenilmişti. Yakalanan firari 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi.

Firari örgüt üyelerine barınma imkanı sağladığı, örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheliler 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne getirilerek hakim karşısına çıktı. Şüpheli Adem Bora hakkında yapılan incelemede Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binbaşı rütbesindeyken Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildiği, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Örgütün güncel yapılanmasında aktif rol aldığı tespit edilen Bora'nın, firari örgüt üyelerine barınma imkanı sağladığı ve örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

"Önce Cihat Yıldız otostop çekti"

Adem Bora, çıkarıldığı hakimlikteki savunmasında, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, "Önce Cihat Yıldız otostop çekti, birkaç metre ilerisinde de Ahmet Hızal otostop çekti, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Cihat Yıldız ise, eğitim-öğretimle uğraştığını belirterek, "Ben eğitim-öğretimle uğraşırken bir günde terörist ilan edildim, suçsuz olduğumu belirtmek isterim, serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde doktor pozisyonunda faaliyet gösterdiği öğrenildi

Hakimlikçe alınan ifadelerinde şüpheli Bora'nın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün hava kuvvetleri yapılanmasında genel müdür pozisyonunda olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında terör örgütünün TSK imamı olan Adil Öksüz'ün saklanması ve yurt dışında kaçırılmasında rol aldığı değerlendirilen Yıldız'la terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde doktor pozisyonunda faaliyet gösterdiği, BYLOCK kullanıcısı olduğu ve örgüt içerisinde 'Yavuz' kod adını kullandığı iddia edilen Şüpheli Ahmet Hızal'la birlikte seyahat ettiği tespit edildi.

Amasya İl İmamı olarak faaliyet gösterdiği değerlendirildi

Cihat Yıldız'ın ise, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün hava kuvvetleri yapılanmasında genel müdür pozisyonunda olduğu, Adil Öksüz saklanması ve yurt dışında kaçırılmasında rol aldığı, örgüt bünyesinde 'Oğuz, Bahadır, Cahit' kod isimlerini kullandığı ve Amasya il imamı olarak faaliyet gösterdiği değerlendirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler Yıldız ve Bora, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli Ahmet Hızal'ın ise çıkarıldığı başka bir hakimlikçe alınan sorgusunun ardından tutuklandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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