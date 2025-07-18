FETÖ'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki D.'nin de arasında bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ Operasyonunda 22 Tutuklama Talebi - Son Dakika
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