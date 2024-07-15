FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan İhraç Öğretmen Yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 8 Yıl 9 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Manisa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 8 Yıl 9 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Isparta'da E.Ö yakalandı. Yakalanan ihraç öğretmen adliye ki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ISPARTA
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