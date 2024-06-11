FETÖ/PDY Üyesi Kadın Döşemealtı'nda Yakalandı

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FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.G, isimli kadın JASAT ekipleri tarafından Döşemealtı'nda yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan E.G isimli kadın Döşemealtı'nda yakalandı. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde örgüt üyesi olmak suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA