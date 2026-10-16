FETÖ soruşturmasında personel alımı fişlemesi ve ByLock tespitli 19 şüpheli yakalandı

FETÖ soruşturmasında personel alımı fişlemesi ve ByLock tespitli 19 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçmiş yıllarda yapılan personel alımlarına dair fişleme listeleri ve ByLock tespitleri bulunan 19 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin örgüt tarafından 'yüksek aidiyet' koduyla değerlendirildiği ileri sürüldü.
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, geçmiş yıllardaki personel alımlarına ilişkin fişleme listeleri ve ByLock tespitleri bulunan 19 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, örgüt tarafından "yüksek aidiyet" koduyla değerlendirildiği ileri sürüldü.
Kaynak: İHA
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