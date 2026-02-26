Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
FETÖ Üyesi Gaziantep'te Yakalandı
