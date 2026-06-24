FETÖ Üyesi Gaziantep\'te Yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezayla aranan ve adresine geldiği tespit edilen FETÖ/PDY üyesi şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. isimli şüpheli şahıs, Nizip ilçesindeki ikametine geldiği tespit edildi. Örgüt üyesi şahıs, bulunduğu adrese JASAT unsurlarınca yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP