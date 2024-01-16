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FETÖ Üyesi Polis Memuru Tutuklandı, Dijital Materyallere El Konuldu - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Polis Memuru Tutuklandı, Dijital Materyallere El Konuldu

FETÖ üyesi Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı belirlenen polis memuru Serkan Dinçer tutuklandı. Dinçer'in evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

FETÖ Üyesi Polis Memuru Tutuklandı, Dijital Materyallere El Konuldu
16.01.2024 - 12:39,
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FETÖ üyesi Cevheri Güven'in sosyal medyada yayımladığı resmi evrakları sızdırdığı belirlenen polis memuru Serkan Dinçer tutuklanırken birçok dijital materyale el konuldu.

FETÖ'den firari Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı öğrenilen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Serkan Dinçer yakalandı. Dinçer'in evinde ve iş yerindeki yapılan aramalarda dijital materyallerine el konulurken, sorgusunda 3 telefon ve tabletinin şifrelerini vermediği öğrenildi. Polis memuru Dinçer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken şüphelinin emniyet içerisinde bağlantılı olduğu polislerin tespitine yönelik araştırmaların da sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Üyesi Polis Memuru Tutuklandı, Dijital Materyallere El Konuldu - Son Dakika


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