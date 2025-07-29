FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekipleri hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu 29 Temmuz 2025 tarihinde Palandöken ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs tutuklanmasını müteakip Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM