Sivas'ta kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sivas'ta 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan şahıs, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan Ş.S isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ üyesi Sivas'ta yakalandı - Son Dakika
