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FETÖ'ye İstanbul'da Büyük Operasyon

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23.05.2025 09:19
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FETÖ\'ye İstanbul\'da Büyük Operasyon
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İstanbul’da düzenlenen operasyonda FETÖ’nün TSK yapılanmasındaki 56 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 56 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda askeri personel şeklinde aktif olarak yer alan 63 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı asker olan şüphelilerin, kendilerinden sorumlu olan sivil şahıslarla örgütsel irtibat kurmak amacıyla büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerleri kullandığı, kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan irtibat kurdukları tespit edildi.

Tamamı askeri personel olan 63 şüpheli tespit edildi

Örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları tespit edilen şüphelilerden 8'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 6'sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif olarak yer aldığı belirlendi. Rütbeleri albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay/uzman çavuş olmak üzere tamamı askeri personel olan 63 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

56 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyon sonucu 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

FETÖ'nün en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğu belirtildi

Öte yandan elde edilen verilere göre silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen ve örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri sorumlusu Namık kod adlı Adil Öksüz tarafından aşağıya doğru silsile yoluyla bir kısım hücrelere talimat verilmesi ve örgüt mensubu asker şahısların fiilen katılması yoluyla gerçekleştiren örgütün TSK içerisine sızmış ve hala tamamı deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, bu yönüyle örgütün, devletimizin anayasal düzeni ve bekası açısından hala en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğu kaydedildi.

Verilere göre şimdiye kadar bin 915 operasyon gerçekleştirildiği ve 8 bin 992 şüphelinin tutuklandığı belirlendi

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ortak çalışma sonucu 'sabit hat veri havuzu' kurulduğu ve ülke genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açıldığı, buna ilişkin verilere göre ise darbe girişiminden sonra günümüze kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şahıs şüpheliler için bin 915 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlar kapsamında 28 bin 194 şüphelinin tespit edildiği, bu sayıdan 25 bin 801'inin gözaltına alındığı, gözaltına alınan sayıdan 8 bin 992'inin tutuklandığı ve 13 bin 968'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

9 bin 533 kişinin etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt mensupları ile işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri ve itirafçı oranının ise yüzde 37 olduğu kaydedildi

Verilere göre şüphelilerden 2 bin 841'nin kayıtsız serbest bırakıldığı, 2 bin 393'ünün firari konumda bulunduğu, ilerleyen aşamalarda ise bir çoğunun yakalandığı, serbest bırakılmasına karar verilen toplam sayıdan 9 bin 533'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının ise yüzde 37 olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Terör, TSK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'ye İstanbul'da Büyük Operasyon - Son Dakika

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