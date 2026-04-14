FETÖ'ye İstanbul Merkezli Operasyon: 17 Gözaltı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yapılan FETÖ operasyonunda, 15'i kamu görevlisi 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i aktif kamu görevlisi 17 şüphelinin yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün gizli haberleşme uygulaması Bylock yazışmaları olan, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte müzahir yurtta yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katılanlar da bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ilişkin yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmalarda, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve FETÖ/PDY'ye müzahir yurtta yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları yönünde tespitleri bulunan bazı kişiler ile gizli haberleşme programı Bylock yazışmaları açığa çıkan örgüt üyeleri saptandı. Ayrıca aynı soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, bu kişilerin kapatılan Bankasya hesaplarına örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak bakiye artışına katkı sağladıkları da yer aldı. Yine tespit edilen bulgularda, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ankesörlü hatlardan ardışık aranma tespitleri olduğu kaydedildi.

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul merkezli Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY üyesi 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 15'inin aktif kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Olaylar, Terör, Kamu, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:46:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.