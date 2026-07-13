FETÖ'ye Operasyon: 24 Mahrem İmam Deşifre Olundu - Son Dakika
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FETÖ'ye Operasyon: 24 Mahrem İmam Deşifre Olundu

13.07.2026 16:05
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MİT ve polis, gizli tanık 'Garson'dan elde edilen verilerle FETÖ'nün 24 mahrem imamını tespit etti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen SD kartlardan "mahrem imam" olarak adlandırılan 24 şüpheli daha deşifre oldu. Vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kamplarını organize eden mahrem imamların, başka kişiler adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli faaliyetlerinde yer aldıkları, güncel yapılanmada aktif olarak rol aldıkları ve internet üzerinden sağlanan online görüntülü görüşme uygulaması Zoom'da örgüt toplantıları düzenledikleri anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen SD kartlardaki verilerden yeni delillere ulaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Darbe girişiminin 10'cu yılına kısa süre kala örgüte yönelik güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmalarda örgüt, faaliyetlerini sürdürmek ve yeniden güç kazanmak amacıyla İstanbul'u sözde bölgelere ayırdığı, her bölgeye sözde sorumlular görevlendirdiği ve bu kişiler aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştığı tespit edildi.

SD kartta 24 mahrem imam daha deşifre oldu

İstanbul merkezli dev operasyonda, FETÖ'nün güncel yapılanmasına ait en gizli dijital arşivin yer aldığı "Garson" kod adlı gizli tanığın teslim ettiği mikro SD karttan devlete sızmış 24 mahrem imam daha deşifre oldu. SD kartta 24 mahrem imamın, kritik toplantıları, internet üzerinden sağlanan online görüntülü görüşme uygulaması Zoom'da yaptıkları anlaşıldı. FETÖ'nün mahrem yapılanmasının başındaki isimlerin sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017'de bir cep telefonu ve iki SD kart verip itirafçı olduğu soruşturmadan bu yana yüzde 80'i MİT'in yıllar süren çalışmasının ardından çözülürken, yeni ortaya çıkan verilerde 24 şüphelinin gizli faaliyeti çözüldü. Güvenlik ve örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden örgütsel toplantılar gerçekleştiren sözde mahrem imamların, güncel yapılanmaya hız verdikleri anlaşıldı.

Vize istemeyen ülkelerde eğitim kampları kuruyorlar

Örgütün üniversite öğrencilerini bir arada tutmak, yeni eleman kazandırmak, kamu kurumlarına sızmayı sağlamak ve örgütsel aidiyeti artırmak amacıyla vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kamplarını organize eden mahrem imamların, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde örgütün güncel finans yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sözde "himmet" ve "bağış" adı altında para toplayan hücre sorumluların, örgüt mensuplarıyla yüklü seviyede para transferleri gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

24'ü mahrem sorumlu 78 kişi sorguda

İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, Yalova, Elazığ, Ankara, Kahramanmaraş, Niğde, Bursa, Gaziantep ve Giresun'u kapsayan 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 24'ü "mahrem imam" düzeyinde 78 şüphelinin İstanbul TEM Şubedeki sorgusu sürüyor.

MİT'in "Garson" adlı gizli tanıktan çözdüğü yüzbinlerce kişiye 24 mahrem imam daha eklenmiş oldu. "Örgütün 25 yıllık istihbarat arşivi" olarak nitelendirilen SD kartlarda, yeni bilgi ve belgelerin izi sürülüyor. Elde edilen ve örgüt tarafından kullanılan kodlamalar 24 mahrem sorumlunun terör faaliyetini de gün yüzüne çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'ye Operasyon: 24 Mahrem İmam Deşifre Olundu - Son Dakika

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