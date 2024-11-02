FETÖ'ye Üyelikten Firari Eski Komiser Yakalandı

3.Sayfa

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser, saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde kayıtsız olarak yaşayan ve 1 yıldır firari olarak aranan B.U. isimli eski komiser, adresine yapılan baskında saklandığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç B.U.'nun, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - ANKARA