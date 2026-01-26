Filipinler'de belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Filipinler'in Maguindanao del Sur eyaletinde Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'ın makam aracına roketatarlı saldırı düzenlendi. Ampatuan, suikasttan yara almadan kurtuldu, ancak iki koruması yaralandı.

Filipinler'de belediye başkanına suikast girişiminde bulunuldu. Maguindanao del Sur eyaletinde Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'ın makam aracına kimliği belirsiz şahıslar roketatarlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen pusudan Ampatuan, yara almadan kurtulurken, iki koruma yaralandı.

Üç şüpheli öldürüldü, 4 şüpheli gözaltına alındı

Polis ve Ordu'dan oluşan ortak bir ekibin yürüttüğü operasyon sırasında pusuyu düzenlediği iddia edilen 3 kişi öldürüldü. Polis, şüphelilerin olay yerine beyaz bir minibüste geldiklerinin tespit edildiğini ve araçta yüksek kapasiteli ateşli silahlar bulunduğunu açıkladı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Belediye başkanı güvende"

Belediye başkanının icra asistanı Anwar Kuit Emblawa, "Belediye başkanı güvende" ifadelerini kullanarak, Ampatuan'ın saldırı sırasında saat yaklaşık 06.30'da Barangay Poblacion'da kurşun geçirmez siyah spor amaçlı arazi aracında bulunduğunu söyledi. Anwar Kuit Emblawa, iki güvenlik görevlisinin hayati tehlike oluşturmayan yaralar aldığını ve hastanede tedavi gördüklerini belirtti.

Ampatuan, son 5 yıl içinde kendisine yönelik iki suikast girişiminden sağ kurtuldu. - MANILA