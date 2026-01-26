Filipinler'de belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Filipinler'de belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

26.01.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'in Maguindanao del Sur eyaletinde yer alan Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'a düzenlenen roketatarlı saldırıda belediye başkanı yara almadan kurtulurken, iki koruması yaralandı. Operasyonda 3 şüpheli öldürüldü, 4 kişi gözaltına alındı.

Filipinler'in Maguindanao del Sur eyaletinde Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'ın makam aracına roketatarlı saldırı düzenlendi. Ampatuan, suikasttan yara almadan kurtuldu, ancak iki koruması yaralandı.

Filipinler'de belediye başkanına suikast girişiminde bulunuldu. Maguindanao del Sur eyaletinde Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Ampatuan'ın makam aracına kimliği belirsiz şahıslar roketatarlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen pusudan Ampatuan, yara almadan kurtulurken, iki koruma yaralandı.

Üç şüpheli öldürüldü, 4 şüpheli gözaltına alındı

Polis ve Ordu'dan oluşan ortak bir ekibin yürüttüğü operasyon sırasında pusuyu düzenlediği iddia edilen 3 kişi öldürüldü. Polis, şüphelilerin olay yerine beyaz bir minibüste geldiklerinin tespit edildiğini ve araçta yüksek kapasiteli ateşli silahlar bulunduğunu açıkladı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Belediye başkanı güvende"

Belediye başkanının icra asistanı Anwar Kuit Emblawa, "Belediye başkanı güvende" ifadelerini kullanarak, Ampatuan'ın saldırı sırasında saat yaklaşık 06.30'da Barangay Poblacion'da kurşun geçirmez siyah spor amaçlı arazi aracında bulunduğunu söyledi. Anwar Kuit Emblawa, iki güvenlik görevlisinin hayati tehlike oluşturmayan yaralar aldığını ve hastanede tedavi gördüklerini belirtti.

Ampatuan, son 5 yıl içinde kendisine yönelik iki suikast girişiminden sağ kurtuldu. - MANILA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Filipinler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Sur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:27:55. #7.11#
SON DAKİKA: Filipinler'de belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.