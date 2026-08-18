Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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Filipinler'in Zamboanga kentinde bir lise öğrencisi sınıfta ateş açtı; 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırgan öğrenci daha sonra yaşamına son verdi. Devlet başkanı soruşturma başlattı.

Filipinler'deki bir liseye silahla gelen öğrencinin açtığı ateş sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırgan, daha sonra yaşamına son verdi.

Filipinler'in güneyindeki Zamboanga şehrindeki bir lisede 9'uncu sınıf öğrencisi, yanında getirdiği tabancayla bir sınıfa girerek önce öğretmeni hedef aldı. Öğrenciler panikle kaçışırken, saldırgan daha sonra başka sınıfa yönelerek ateş açtı. Belediye Başkanı Khymer Adan Olaso yaptığı açıklamada, vurulan 10'uncu sınıf öğrencinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırgan öğrenci daha sonra yaşamına son verdi. Yetkililer durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Jonvic Remulla yaptığı açıklamada, "Binaya girdi ve rastgele ateş etmeye başladı, 4'üncü katta 10'uncu sınıf öğrencisini vurdu, ardından 5'inci kata çıktı veyaşamına son verdi" dedi. Remulla, "Oyun geçmişini ve telefonundaki sohbet geçmişini inceleyeceğiz, bu nedenle tam bir analiz yapana kadar bunun neden olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., kolluk kuvvetlerine okullarda şiddeti önlemek için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve soruşturma yürütülmesi talimatı verdi. Marcos yaptığı açıklamada, "Okullarımız, çocuklarımızı öğrenmeleri, büyümeleri ve geleceklerine yönelik hayal kurmaları için emanet ettiğimiz yerlerdir. Ayrıca ülkemizdeki en güvenli yerler arasında da olmalılardır" dedi.

Ülkede 2 ay sonra ikinci saldırı

Saldırı, Tacloban şehrinde bir lisede gerçekleştirilen ve 3 öğrencinin öldüğü, 20 öğrencinin de yaralandığı silahlı saldırıdan 2 ay sonra geldi.

Kaynak: İHA

Filipinler, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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