Filipinler'deki Toprak Kayması Felaketinde Ölü Sayısı 71'e Yükseldi - Son Dakika
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Filipinler'deki Toprak Kayması Felaketinde Ölü Sayısı 71'e Yükseldi

Filipinler\'deki Toprak Kayması Felaketinde Ölü Sayısı 71\'e Yükseldi

Filipinler'in güneyindeki maden sahası yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi. Ekipler, hayatını kaybettiği değerlendirilen 47 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

14.02.2024 09:43  Güncelleme: 09:53
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Filipinler'in güneyindeki maden sahası yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi. Ekipler, hayatını kaybettiği değerlendirilen 47 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde bulunan Maco kasabasındaki bir maden sahası yakınında meydana gelen toprak kaymasının ardından 1 hafta geride kalırken, felaketin bilançosu netleşti. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, can kaybı 71'e yükseldi. 47 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, dün heyelan bölgesindeki bir yamaçta gözlenen toprak hareketinin oluşturduğu risk nedeniyle kurtarma çalışmalarının durdurulduğu açıklandı.

Maco Belediye Başkanı Voltaire Rimando, felaket bölgesindeki ekiplere hala bulunamayan ve öldüğü tahmin edilen kişileri bulmaya odaklanma talimatı verdi. Ordu, sahil güvenlik ve sivil savunma ekiplerinden en az 204 personelin günde iki vardiya halinde 10 hektardan fazla bir alanı tarayarak cesetleri bulmaya çalışacağı açıklandı. Bölgede meydana gelebilecek yeni toprak kaymalarını önceden tespit etmek üzere bir insansız hava aracının (İHA) düzenli olarak toprak hareketlerini görüntüleyeceği bildirildi.

Çok sayıda kişi toprak altında kalmıştı

Filipinler'in Davao de Oro eyaletinde bulunan Maco kasabasındaki bir maden sahası yakınında geçen hafta salı günü yerel saatle 19.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti. Büyük bölümünü bölgede faaliyet gösteren bir madencilik firması çalışanlarının oluşturduğu çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı açıklanmıştı. En az 32 kişi yaralanırken, en az 3 otobüs ve 55 yapının çamur ve toprağa gömüldüğü bildirilmişti. - MANILA

Kaynak: İHA

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