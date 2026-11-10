Filipinler'in güneyinde düşen özel uçaktaki 6 yabancı uyruklu yolcu aranıyor

Filipinler'in güneyinde düşen özel uçaktaki 6 yabancı uyruklu yolcu aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filipinler'in güneyindeki Davao del Sur bölgesinde, Digos şehrinde 6 yabancı uyrukluyu taşıyan özel uçak düştü. Afet yönetimi yetkilisi Jomar Calledo, uçaktakileri arama çalışmalarının sürdüğünü ve yolcuların ölmüş olabileceğini söyledi.
Filipinler'in güneyinde 6 yabancı uyruklu kişiyi taşıyan özel uçak düştü. Uçakta bulunanları arama çalışmaları sürüyor.
Filipinler'in güneyinde özel uçak düştü. Davao del Sur bölgesindeki Digos şehrinde görevli afet yönetimi yetkilisi Jomar Calledo, uçakta bulunan 6 yabancı uyruklu yolcuyu arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Calledo, uçakta bulunanların ölmüş olabileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA
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