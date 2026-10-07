Filo Jet faciasında can kaybı 26'ya yükseldi, Orhan Bekret'in kimliği belirlendi - Son Dakika
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Filo Jet faciasında can kaybı 26'ya yükseldi, Orhan Bekret'in kimliği belirlendi

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Filo Jet faciasında can kaybı 26\'ya yükseldi, Orhan Bekret\'in kimliği belirlendi
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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 26'ya yükseldi. Ekipler bugün toplam 2 naaşa ulaşırken, pazartesi bulunan naaşın DNA sonucu Orhan Bekret'e ait olduğu belirlendi; kayıp 2 kişi aranıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, faciada can kaybı 26'ya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında "Filo Jet" yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından kayıp olan kişiler için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Devam eden çalışmalar sırasında 1 kişinin daha naaşına ulaşılması ile faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Ekipler bugün toplam 2 kişinin naaşına ulaşırken, kimlik tespiti için DNA incelemesi başlattı. Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Pazartesi günü ulaşılan naaşın kimliği belli oldu

Geçtiğimiz pazartesi günü ulaşılan naaşa yapılan DNA incelemesi sonucunda ise Orhan Bekret'e ait olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA
Denizcilik3. SayfaDünyaKazaSon Dakika

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