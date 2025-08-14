Fındık Bahçesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

ORDU (İHA) – Ordu'nun Ünye ilçesinde, fındık bahçesi temizliği sırasında yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yangına dönüştü.

Yangın, Yüceler Mahallesi Kayalılar Sokak'taki Ünye Devlet Hastanesi acil girişinin yanındaki fındık bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçesini temizleyen bir vatandaşın yaktığı ateş kısa sürede kontrolden çıkarak çevreye yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

İtfaiye ekipleri, yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. - ORDU